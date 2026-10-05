В одном из сел Индии леопард проник в дом, ранив шесть человек

В одном из сел штата Чхаттисгарх в Индии леопард проник в дом и напал на семью, в результате чего ранены шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Times of India.

Всех пострадавших госпитализировали, трое из них получили серьезные травмы.

Отмечается, что семье удалось запереть животное в одной из комнат. На место прибыла полиция, работники лесного хозяйства, а также спасатели, которые усмирили животное и вытащили его из дома.