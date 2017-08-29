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    В одном из округов Техаса объявили срочную эвакуацию из-за прорыва дамбы

    Всего в этом округе, расположенном на берегу Мексиканского залива, проживает более 300 тысяч человек

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В округе Бразориа в штате Техас, где продолжается мощное наводнение из-за шторма "Харви", прорвало дамбу.

    Как передает Report, об этом сообщают власти округа в Twitter.

    "Плотину на озерах Колумбия прорвало. Бегите прочь!" - говорится в сообщении.

    Сколько именно людей находится в зоне возможного затопления не уточняется. Всего в этом округе, расположенном на берегу Мексиканского залива, проживает более 300 тысяч человек.

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