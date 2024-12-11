О нас

В одной из высоток на юге Китая прогремел мощный взрыв

В одной из высоток на юге Китая прогремел мощный взрыв Мощный взрыв прогремел сегодня в жилом высотном здании в престижном районе города Шэньчжэнь на юге Китая, вызвав сотрясение соседних небоскребов.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 15:02
В одной из высоток на юге Китая прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел сегодня в жилом высотном здании в престижном районе города Шэньчжэнь на юге Китая, вызвав сотрясение соседних небоскребов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, пожарная служба Шэньчжэня направила на место происшествия 16 пожарных машин и 80 спасателей после получения сообщения о чрезвычайной ситуации.

На видео, опубликованном вещательной компанией Phoenix TV, видно, как пламя охватывает часть фасада здания, а в воздух поднимается густой столб дыма.

По данным государственного издания The Beijing News, предварительное расследование показало, что причиной пожара стал взрыв газа на 28-м этаже. Однако точная причина взрыва пока не установлена.

Сообщается, что по меньшей мере один человек выпал из здания после взрыва и был доставлен в больницу машиной скорой помощи.

Инцидент произошел в элитном жилом комплексе, расположенном в районе, где находятся штаб-квартиры крупных компаний, включая Tencent.

Подробности инцидента выясняются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi