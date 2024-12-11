В одной из высоток на юге Китая прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел сегодня в жилом высотном здании в престижном районе города Шэньчжэнь на юге Китая, вызвав сотрясение соседних небоскребов.

Мощный взрыв прогремел сегодня в жилом высотном здании в престижном районе города Шэньчжэнь на юге Китая, вызвав сотрясение соседних небоскребов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, пожарная служба Шэньчжэня направила на место происшествия 16 пожарных машин и 80 спасателей после получения сообщения о чрезвычайной ситуации.

На видео, опубликованном вещательной компанией Phoenix TV, видно, как пламя охватывает часть фасада здания, а в воздух поднимается густой столб дыма.

По данным государственного издания The Beijing News, предварительное расследование показало, что причиной пожара стал взрыв газа на 28-м этаже. Однако точная причина взрыва пока не установлена.

Сообщается, что по меньшей мере один человек выпал из здания после взрыва и был доставлен в больницу машиной скорой помощи.

Инцидент произошел в элитном жилом комплексе, расположенном в районе, где находятся штаб-квартиры крупных компаний, включая Tencent.

Подробности инцидента выясняются.