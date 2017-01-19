В одной из тюрем Бразилии начался бунт, есть погибшие

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения в результате нового бунта, произошедшего в одной из тюрем штата Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о пенитенциарном учреждении "Серидо", в котором находятся более 350 заключенных.

Организаторы беспорядков подожгли матрасы и покинули камеры, после чего взобрались на крышу, развернув флаг местной организованной преступной группировки "Профсоюз криминала". По данным СМИ, эта акция стала ответом на действия соперничающей банды "Первое командование столицы" , которая несколько дней назад устроила бунт в другой тюрьме региона.