В университете в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие

Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета в Праге.
Как передает Report со ссылкой на чешский новостной портал idnes.cz, есть убитые и десятки раненых.
Местная полиция сообщила, что стрелявший обезврежен.
Ранее сообщилось, что полиция проводит операцию в центре Праги на площади имени Яна Палаха в связи со стрельбой на философском факультете Карлова университета.
На место выехал министр внутренних дел Вит Ракушан.
Стрельба произошла в одном из учебных заведений Праги.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, чешская полиция сообщила о погибших и раненых на месте стрельбы.
"Исходя из первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте есть погибшие и раненые", - сообщила полиция в социальной сети X.
Точное число погибших и раненых пока не установлено. Жителям советуют покинуть территорию.
Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje.— Policie ČR (@PolicieCZ)
pic.twitter.com/OHnSsq4G5f December 21, 2023