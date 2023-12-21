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В университете в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие

В университете в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета в Праге.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 19:18
В университете в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие

Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета в Праге.

Как передает Report со ссылкой на чешский новостной портал idnes.cz, есть убитые и десятки раненых.

Местная полиция сообщила, что стрелявший обезврежен.

Ранее сообщилось, что полиция проводит операцию в центре Праги на площади имени Яна Палаха в связи со стрельбой на философском факультете Карлова университета.

На место выехал министр внутренних дел Вит Ракушан.

19:00

Стрельба произошла в одном из учебных заведений Праги.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, чешская полиция сообщила о погибших и раненых на месте стрельбы.

"Исходя из первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте есть погибшие и раненые", - сообщила полиция в социальной сети X.

Точное число погибших и раненых пока не установлено. Жителям советуют покинуть территорию.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya paytaxtında təhsil müəssisəsində atışma olub, ölənlər var
Версия на английском языке Several injured in reported school shooting in Czech capital of Prague

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