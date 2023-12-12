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В одной из школ Берлина 49 человек пострадали из-за массовой драки

В одной из школ Берлина 49 человек пострадали из-за массовой драки По крайней мере 49 человек пострадали в результате массовой драки в одной из школ берлинского района Нойкёльн. Ученикам и учителям была оказана амбулаторная помощь.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 16:17
В одной из школ Берлина 49 человек пострадали из-за массовой драки

По крайней мере 49 человек пострадали в результате массовой драки в одной из школ берлинского района Нойкёльн. Ученикам и учителям была оказана амбулаторная помощь.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

Причиной драки стали разногласия между учащимися. Трое подростков в возрасте 14 и 15 лет поссорились с двумя другими учениками-ровесниками. Участники спора распылили перцовый баллончик. Постепенно потасовка переросла в драку. Когда два учителя попытались разнять дерущихся, против них также был применен баллончик. Пострадала и директор школы, она сломала руку, пытаясь разнять школьников.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Один из нарушителей напал на правоохранителя и ударил его по лицу. Он также оскорблял стражей порядка и угрожал им, после чего был временно задержан. Подростки, участвовавшие в драке, были переданы родителям.

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