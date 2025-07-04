В Одессе во время обстрела пострадало консульство Китая

Во время вчерашнего обстрела Одессы в городе незначительные повреждения получило здание Генерального консульства Китая.

Во время вчерашнего обстрела Одессы в городе незначительные повреждения получило здание Генерального консульства Китая.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на своей странице в соцсети "Х".

"Ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу", - сказал он.

В ночь на 4 июля российские войска осуществили массированный воздушный удар по территории Украины, задействовав 550 единиц ударных средств. Среди них - 539 дронов, одна ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Главным направлением атаки был Киев.