В Одессе полиция задержала 49 человек за драку в зале суда

Баку. 24 ноября.REPORT.AZ/ Массовая драка произошла во время судебного заседания в Приморском районном суде Одессы. Как сообщила пресс-служба полиции, в результате инцидента задержали 49 человек, сообщает Report.

Конфликт возник между группами поддержки сторон участников судебного процесса. Сообщается, что разногласия произошли на почве имущественных интересов местных предпринимателей относительно прав на базы отдыха.