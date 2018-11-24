 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Одессе полиция задержала 49 человек за драку в зале суда

    Баку. 24 ноября.REPORT.AZ/ Массовая драка произошла во время судебного заседания в Приморском районном суде Одессы. Как сообщила пресс-служба полиции, в результате инцидента задержали 49 человек, сообщает Report. 

    Конфликт возник между группами поддержки сторон участников судебного процесса. Сообщается, что разногласия произошли на почве имущественных интересов местных предпринимателей относительно прав на базы отдыха.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi