В Одессе горит колледж, пострадали 13 человек - ВИДЕО

Пожар произошел в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, проводится эвакуация.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В 10:12 (12:12 по Баку) в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар", - указывается в сообщении.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Есть угроза распространения огня.

Более 40 человек были эвакуированы. По информации Госслужбы по ЧС, госпитализированы 13 человек, в том числе трое пожарных.