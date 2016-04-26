В Одессе активисты окружили мэрию и зажгли шины

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Одессе активисты, требующие отставки мэра города Геннадия Труханова, заблокировали вход в мэрию. Их действиям предшествовало нападение группы неизвестных на палаточный городок протестующих.

Как сообщает Report со ссылкой на одесское ГУВД, инцидент произошел около 4 часов утра на Думской площади - "неустановленные лица в количестве около 20 человек в масках на лицах" принялись громить лагерь.

Отбив нападение, активисты заблокировали вход в мэрию и подожгли покрышки. Пятеро из нападавших на палаточный городок арестованы и доставлены в отделение полиции.

Геннадий Труханов был объявлен победителем на выборах мэра города в октябре 2015 года, несмотря на предложение главы обладминистрации Михаила Саакашвили организовать второй тур.