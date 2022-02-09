В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе

Риск крупномасштабной войны в Европе наивысший за последние 30 лет.

Риск крупномасштабной войны в Европе наивысший за последние 30 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы находимся в критическом моменте, если речь идет о европейской безопасности и глобальной безопасности. В данный момент риск серьезной войны в Европе наибольший за 30 лет", - рассказал Рау.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта вокруг Украины означает не только человеческие страдания, а также серьезные политические, экономические и военные последствия.

Рау отметил, что видит смысл в новом обсуждении темы безопасности в Европе с Россией и подходит к этому вопросу с оптимизмом.