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В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе

В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе Риск крупномасштабной войны в Европе наивысший за последние 30 лет.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 08:25
В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе

Риск крупномасштабной войны в Европе наивысший за последние 30 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы находимся в критическом моменте, если речь идет о европейской безопасности и глобальной безопасности. В данный момент риск серьезной войны в Европе наибольший за 30 лет", - рассказал Рау.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта вокруг Украины означает не только человеческие страдания, а также серьезные политические, экономические и военные последствия.

Рау отметил, что видит смысл в новом обсуждении темы безопасности в Европе с Россией и подходит к этому вопросу с оптимизмом.

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Версия на английском языке OSCE says risk of war in Europe 'greater than any time before'
Версия на азербайджанском языке ATƏT Avropada ən yüksək müharibə riski elan edib

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