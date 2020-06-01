В ОБСЕ обеспокоены применением силы против журналистов в США

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации.

"Я серьезно обеспокоен рядом инцидентов и нападений со стороны полиции и демонстрантов против журналистов, освещающих протесты в Соединенных Штатах в течение последних нескольких дней, - сказал Дезир. - Многие из этих инцидентов включают задержания и использование силы полицией, в том числе резиновые пули, снаряды со слезоточивым веществом, слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также акты насилия со стороны протестующих".

Он также призывал власти проявлять сдержанность и обеспечить возможность для журналистов работать в безопасных условиях во время освещения общественных протестов.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.