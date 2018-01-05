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    В ОАГ призывает ужесточить санкции против Венесуэлы

    В ноябре 2017 года стало известно, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что против правительства Венесуэлы необходимо ввести более жёсткие санкции.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    "Дипломатический путь, который остаётся, — это путь санкций, я считаю, что санкции должны становиться с каждым разом все более жёсткими, чтобы венесуэльский режим организовал и гарантировал прозрачный избирательный процесс", - цитирует его El Nacional.

    Он также добавил, что необходимо вести переговоры с властями страны "ради демократизации" республики.

    В ноябре 2017 года стало известно, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы.

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