В ОАГ призывает ужесточить санкции против Венесуэлы

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что против правительства Венесуэлы необходимо ввести более жёсткие санкции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

"Дипломатический путь, который остаётся, — это путь санкций, я считаю, что санкции должны становиться с каждым разом все более жёсткими, чтобы венесуэльский режим организовал и гарантировал прозрачный избирательный процесс", - цитирует его El Nacional.

Он также добавил, что необходимо вести переговоры с властями страны "ради демократизации" республики.

В ноябре 2017 года стало известно, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы.