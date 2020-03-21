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В ОАЭ зафиксирована рекордно низкая температура

В ОАЭ зафиксирована рекордно низкая температура

© Gulf News

Проливные дожди с громом и молниями обрушились накануне на различные районы Объединённых Арабских Эмиратов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что дожди сопровождаются сильным порывистым ветром. Такая погода в ОАЭ наблюдается и сегодня утром.

В крупнейшем эмирате страны Абу-Даби сегодня утром зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю наблюдений в 12,9 градусов по Цельсию.

Как сообщают местные метеорологи, в акватории Персидского и Оманского заливов наблюдается сильное волнение.

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