В ОАЭ зафиксирована рекордно низкая температура

Проливные дожди с громом и молниями обрушились накануне на различные районы Объединённых Арабских Эмиратов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Отмечается, что дожди сопровождаются сильным порывистым ветром. Такая погода в ОАЭ наблюдается и сегодня утром.
В крупнейшем эмирате страны Абу-Даби сегодня утром зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю наблюдений в 12,9 градусов по Цельсию.
Как сообщают местные метеорологи, в акватории Персидского и Оманского заливов наблюдается сильное волнение.