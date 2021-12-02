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В ОАЭ зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

В ОАЭ зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в ОАЭ в среду.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 04:31
В ОАЭ зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в ОАЭ в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное информационное агентство ВАМ, ссылаясь на Минздрав страны.

Инфекция обнаружена у женщины, прибывшей в ОАЭ из Африки через одну из арабских стран. Как уточняется, носительница нового штамма вакцинирована двумя дозами препарата против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. В настоящий момент женщина, у которой заражение протекает бессимптомно, помещена на карантин и находится под наблюдением местных врачей. Помимо этого, на самоизоляцию отправлены все, кто контактировал с этой гражданкой одного из африканских государств.

Напомним, что с 29 ноября власти ОАЭ приостановили возможность въезда в страну из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе омикрон-штамма.

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