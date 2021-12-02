В ОАЭ зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в ОАЭ в среду.

Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в ОАЭ в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное информационное агентство ВАМ, ссылаясь на Минздрав страны.

Инфекция обнаружена у женщины, прибывшей в ОАЭ из Африки через одну из арабских стран. Как уточняется, носительница нового штамма вакцинирована двумя дозами препарата против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. В настоящий момент женщина, у которой заражение протекает бессимптомно, помещена на карантин и находится под наблюдением местных врачей. Помимо этого, на самоизоляцию отправлены все, кто контактировал с этой гражданкой одного из африканских государств.

Напомним, что с 29 ноября власти ОАЭ приостановили возможность въезда в страну из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе омикрон-штамма.