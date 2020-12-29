В ОАЭ зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом COVID-19

Несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксировано на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксировано на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как передает Report, об этом заявил во вторник официальный представитель правительства ОАЭ Омар Абдель Рахман аль-Хаммади.

"На территории ОАЭ подтверждено всего несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Диагноз подтвержден у граждан, прибывших в ОАЭ из других государств", - цитирует аль-Хаммади эмиратское информационное агентство WAM. По его словам, власти страны продолжают тщательно следить за ситуацией.

По последним данным, обнародованным Минздравом ОАЭ, за весь период с начала пандемии в стране выявлено в общей сложности 204 369 случаев заражения коронавирусом, 181 400 пациентов выздоровели, зафиксировано 662 летальных исхода.