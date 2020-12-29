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В ОАЭ зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом COVID-19

В ОАЭ зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом COVID-19 Несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксировано на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Другие страны
29 декабря 2020 г. 20:55
В ОАЭ зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом COVID-19

Несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксировано на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как передает Report, об этом заявил во вторник официальный представитель правительства ОАЭ Омар Абдель Рахман аль-Хаммади.

"На территории ОАЭ подтверждено всего несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Диагноз подтвержден у граждан, прибывших в ОАЭ из других государств", - цитирует аль-Хаммади эмиратское информационное агентство WAM. По его словам, власти страны продолжают тщательно следить за ситуацией.

По последним данным, обнародованным Минздравом ОАЭ, за весь период с начала пандемии в стране выявлено в общей сложности 204 369 случаев заражения коронавирусом, 181 400 пациентов выздоровели, зафиксировано 662 летальных исхода.

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