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В ОАЭ выявили пять новых случаев заражения человека оспой обезьян

В ОАЭ выявили пять новых случаев заражения человека оспой обезьян Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зафиксировало пять новых случаев заражения оспой обезьян, передает во вторник Информационное агентство ОАЭ.
Другие страны
7 июня 2022 г. 20:56
В ОАЭ выявили пять новых случаев заражения человека оспой обезьян

Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зафиксировало пять новых случаев заражения оспой обезьян.

Как передает Report, об этом сообщает Информационное агентство ОАЭ.

В ведомстве отметили, что двое заболевших, находившихся на лечении в государственных больницах, полностью выздоровели.

24 мая ОАЭ стали первым арабским государством, где было зарегистрировано это вирусное заболевание. 29 мая Минздрав ОАЭ зарегистрировал еще три новых случая заражения, а 1 июня - еще четыре. Таким образом, по состоянию на 7 июня, в ОАЭ выявлено по меньшей мере 13 случаев заражения оспой обезьян.

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