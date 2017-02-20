В ОАЭ выпал снег

Абу-Даби. 20 февраля. REPORT.AZ/ В эмирате Рас-Аль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выпал снег.

Как передает командированный в Абу-Даби корреспондент Report, по сообщениям местных жителей, снег выпал в высокогорных районах эмирата.

Отметим, что в эти дни в Объединенных Арабских Эмиратах установилась неестественная для этого региона холодная погода. Из-за пришедшего с севера циклона, температура упала на более чем 10 градусов Цельсия.

Так, сегодня в Дубае и Абу-Даби прошли кратковременные дожди.