В ОАЭ вынесен приговор в отношении 4 человек за шпионаж в пользу Ирана

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Трое граждан Арабских эмиратов приговорены к тюремному заключению на сроки от 7 до 15 лет за шпионаж в пользу Ирана. В общей сложности их лишили свободы сроком до 154 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, 28-летний эмиратский военный передавал информацию иранским агентам, работавшим в посольстве в Абу-Даби.

Помимо этого, также за шпионаж в пользу Ирана 35-летний гражданин ОАЭ приговорён к 10 годам тюрьмы и штрафу в 30 тысяч долларов, а его сообщника - подданного Бахрейна - приговорили к трём годам заключения и штрафу в 13 тысяч долларов.

Ещё один эмиратец был также осуждён за шпионаж в пользу Ирана и получил семь лет тюрьмы.