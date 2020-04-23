​В ОАЭ возобновили работу торговых центров

Два эмирата, входящих в состав ОАЭ, Дубай и Абу-Даби возобновляют работу торговых центров, приостановленную ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает телеканал Al-Arabiya.

Департамент муниципалитетов и транспорта эмирата Абу-Даби принял решение вновь открыть торговые центры с пропускной способностью в 30%. Также департамент возобновит в субботу работу общественного транспорта которую приостанавливают на два дня в связи с плановой дезинфекцией автобусов.

Как сообщает газета Emarat Al-Youm, власти эмирата Дубай утвердили план по открытию рынков и торговых и деловых центров. Отмечается, что данный план включает в себя четыре этапа.

По последним данным минздрава ОАЭ, число случаев заражения коронавирусом в этой стране возросло до 8 238. По информации эмиратского минздрава в социальной сети Twitter, за последние сутки зафиксированы почти 500 новых инфицированных и шесть смертельных случаев. С момента начала пандемии в стране умерли 52 пациента с коронавирусом, выздоровели 1 546.