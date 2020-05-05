​В ОАЭ высотное здание охватил сильный пожар - ВИДЕО

Сильный пожар охватил высотное жилое здание в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа в ОАЭ, пожарные начали тушение.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник электронное издание "Эмират аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны в Шардже.
"В одной из башен жилого комплекса возник пожар, здание удалось освободить от жильцов перед тем, как начать тушение. В настоящее время несколько пожарных бригад участвуют в тушении пожара, в частности, они использовали беспилотники, чтобы осмотреть отдельные этажи", - отмечается в сообщении.
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