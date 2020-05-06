Пожарные эвакуировали всех жильцов горящей в ОАЭ высотки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожарные смогли эвакуировать всех жильцов из башни жилого комплекса в эмирате Шарджа в ОАЭ, где во вторник вечером вспыхнул сильный пожар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание "Имарат аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.

"Все жильцы были эвакуированы из здания до начала тушения. Здание покинули около 250 семей", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее издание сообщило, что в здании в популярном районе ан-Нахда начался сильный пожар, который охватил почти всю высотку. Пожарные приступили к тушению и используют дроны, чтобы понять обстановку на высоких этажах.

***23:29

Сильный пожар охватил высотное жилое здание в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа в ОАЭ, пожарные начали тушение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник электронное издание "Эмират аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны в Шардже.

"В одной из башен жилого комплекса возник пожар, здание удалось освободить от жильцов перед тем, как начать тушение. В настоящее время несколько пожарных бригад участвуют в тушении пожара, в частности, они использовали беспилотники, чтобы осмотреть отдельные этажи", - отмечается в сообщении.