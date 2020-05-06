В ОАЭ пожарные смогли взять под контроль пожар в небоскребе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 1

Пожарные взяли под контроль пожар в 49-этажном жилом здании в северном эмирате Шарджа в ОАЭ.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил информационный центр правительства Шарджи в социальной сети Twitter.
Ранее генеральное управление службы гражданской обороны Шарджи сообщило, что пожар разгорелся в одной из башен жилого комплекса в районе ан-Нахда в Шардже, все жители высотки были эвакуированы до начала тушения.
"Бригады службы гражданской обороны смогли взять под контроль пожар в высотной башне в районе ан-Нахда. Им удалось предотвратить перемещение огня на соседние здания, все жильцы были спасены, семь человек легко пострадали от угарного газа", - отмечается в сообщении правительства.
Как уточнили в службе гражданской обороны, пожарные использовали дроны, чтобы понять, находятся ли люди внутри квартир на верхних этажах. По ее данным, в тушении пожара приняли участие сотрудники шести ведомств эмирата и ОАЭ.
Как рассказали очевидцы эмиратскому изданию "Имарат аль-яум", возгорание началось на первом этаже, где находятся парковочные места.
***00:30
Пожарные смогли эвакуировать всех жильцов из башни жилого комплекса в эмирате Шарджа в ОАЭ, где во вторник вечером вспыхнул сильный пожар.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание "Имарат аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.
"Все жильцы были эвакуированы из здания до начала тушения. Здание покинули около 250 семей", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее издание сообщило, что в здании в популярном районе ан-Нахда начался сильный пожар, который охватил почти всю высотку. Пожарные приступили к тушению и используют дроны, чтобы понять обстановку на высоких этажах.
***23:29
Сильный пожар охватил высотное жилое здание в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа в ОАЭ, пожарные начали тушение.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник электронное издание "Эмират аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны в Шардже.
"В одной из башен жилого комплекса возник пожар, здание удалось освободить от жильцов перед тем, как начать тушение. В настоящее время несколько пожарных бригад участвуют в тушении пожара, в частности, они использовали беспилотники, чтобы осмотреть отдельные этажи", - отмечается в сообщении.
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