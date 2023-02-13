О нас

В ОАЭ оценили ущерб мировой экономики из-за войны в Украине в 2,8 трлн долларов

В ОАЭ оценили ущерб мировой экономики из-за войны в Украине в 2,8 трлн долларов Потери мировой экономики от продолжающейся войне в Украине могут составить 2,8 трлн долларов США.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 20:53
В ОАЭ оценили ущерб мировой экономики из-за войны в Украине в 2,8 трлн долларов

Потери мировой экономики от продолжающейся войне в Украине могут составить 2,8 трлн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз озвучил сегодня министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями войны между Россией и Украиной, из-за которой мир рискует недосчитаться почти $2,8 трлн", - заявил министр.

Он также выразил опасение, что конфликт в Украине может спровоцировать начало ядерной войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Доллар продемонстрировал стабильность к евро и иене перед выступлением главы ФРС
Доллар продемонстрировал стабильность к евро и иене перед выступлением главы ФРС
7 февраля 2023 г. 09:08
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
ФотоОбсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
8 февраля 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi