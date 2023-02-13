В ОАЭ оценили ущерб мировой экономики из-за войны в Украине в 2,8 трлн долларов

Потери мировой экономики от продолжающейся войне в Украине могут составить 2,8 трлн долларов США.

Потери мировой экономики от продолжающейся войне в Украине могут составить 2,8 трлн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз озвучил сегодня министр по делам кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями войны между Россией и Украиной, из-за которой мир рискует недосчитаться почти $2,8 трлн", - заявил министр.

Он также выразил опасение, что конфликт в Украине может спровоцировать начало ядерной войны.