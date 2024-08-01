В ОАЭ объявили амнистию для нарушителей визового режима

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение об отсрочке наказания для нарушителей визового режима, которые с 1 сентября смогут в течение двух месяцев "урегулировать свой статус" или покинуть страну, избежав штрафов.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение об отсрочке наказания для нарушителей визового режима, которые с 1 сентября смогут в течение двух месяцев "урегулировать свой статус" или покинуть страну, избежав штрафов.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

"Федеральное управление по вопросам идентификации, гражданства, таможенной и портовой безопасности выпустило постановление о двухмесячном льготном периоде, начинающемся 1 сентября 2024 года, для нарушивших визовый режим резидентов. В течение этого периода нарушители смогут урегулировать свой статус или покинуть страну, не подвергаясь штрафам", - сообщила пресс-служба правительства.

Согласно действующему законодательству, резидентам ОАЭ дается шесть месяцев на то, чтобы покинуть страну или изменить свой статус после аннулирования или истечения срока действия визы. Амнистия будет распространяться на тех, кто остается в стране нелегально по прошествии этого периода. Штраф за незаконное пребывание в ОАЭ составляет 50 дирхамов (13,6 доллара) в день.