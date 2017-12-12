В ОАЭ объявлены выходными 31 декабря и 1 января

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Управление государственной службы Объединенных Арабских Эмиратов объявило 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года выходными днями для работников общественного сектора, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

В эти дни все государственные учреждения будут закрыты. Работа возобновится 2 января.

Управление также поздравило с завершением гражданского года эмира Дубая шейха Мухаммада бин Рашида, членов правящей семьи, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и всех граждан.

Начало нового года отмечается в ОАЭ с большим размахом. Кульминацией празднеств традиционно становится грандиозный фейерверк, во время которого освещенным оказывается и самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж Халифа.