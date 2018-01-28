В ОАЭ объявили траур в связи с кончиной матери президента

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Трехдневный траур объявлен в ОАЭ в связи в кончиной матери президента, шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна.

Как передает Report, об этом сообщило министерство ОАЭ по делам президента.

Мать президента Хесса бин Мухаммед Аль Нахайян скончалась в воскресенье. Траур продлится три дня, начиная с воскресенья.

Рожденный в 1948 году, шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян стал президентом в 2004 году. Он также является правителем эмирата Абу-Даби.