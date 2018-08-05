В ОАЭ нелегальному мигранту простили штраф на 350 тысяч долларов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Штрафы в размере 1,4 миллиона дирхамов (более 350 тысяч долларов) простили нелегальному мигранту из Бангладеш в ходе визовой амнистии в ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такая крупная сумма штрафов накопилась из-за того, что 22-летний бангладешец с самого рождения находился в эмирате Умм эль-Кувейн на нелегальном положении. В результате амнистии он сумел получить временную визу для пребывания в ОАЭ.

Визовая амнистия в ОАЭ стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. Нарушители визового режима могут восстановить свой легальный статус без уплаты штрафов или беспрепятственно покинуть страну.

В последний раз подобная визовая амнистия проводилась в ОАЭ в 2013 году, ей воспользовалось 62 тысячи нелегальных резидентов. В отличие от предыдущих случаев, большинство нарушителей в этот раз не будут внесены в черный список и смогут беспрепятственно приехать в ОАЭ по новой въездной визе.