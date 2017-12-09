В ОАЭ назвали решение Трампа по Иерусалиму подарком террористам

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является подарком террористам.

Как передает Report, об этом заявил государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш.

«Решения, подобные принятому Трампом относительно Иерусалима, можно рассматривать в качестве подарка террористам», — цитирует его телеканал Al Arabiya.

Он добавил, что данные действия экстремисты могут использовать, чтобы «повысить свой голос ненависти и усилить свои террористические акции».