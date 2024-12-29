В ОАЭ легкомоторный самолет потерпел крушение

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у побережья эмирата Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у побережья эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Эмиратов.

Согласно данным ведомства, легкомоторный самолет, принадлежащий авиационно-спортивному клубу "Аль-Джазира", потерпел крушение в водах Персидского залива у побережья эмирата Рас-эль-Хайма.

Отмечается, что в результате происшествия погибли пилот самолета и пассажир.

Власти продолжают расследование для установления причин крушения воздушного судна.