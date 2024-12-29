О нас

В ОАЭ легкомоторный самолет потерпел крушение

В ОАЭ легкомоторный самолет потерпел крушение Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у побережья эмирата Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 20:14
В ОАЭ легкомоторный самолет потерпел крушение

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у побережья эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Эмиратов.

Согласно данным ведомства, легкомоторный самолет, принадлежащий авиационно-спортивному клубу "Аль-Джазира", потерпел крушение в водах Персидского залива у побережья эмирата Рас-эль-Хайма.

Отмечается, что в результате происшествия погибли пилот самолета и пассажир.

Власти продолжают расследование для установления причин крушения воздушного судна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BƏƏ-də yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb
Версия на английском языке Two killed in light aircraft crash in UAE

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi