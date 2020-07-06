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В ОАЭ изменилась структура федерального правительства

В ОАЭ изменилась структура федерального правительства Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, объявил о слиянии нескольких министерств и департаментов, входящих в состав федерального правительства, с целью повышения гибкости и эффективности ег
Другие страны
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6 июля 2020 г. 08:10
В ОАЭ изменилась структура федерального правительства

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, объявил о слиянии нескольких министерств и департаментов, входящих в состав федерального правительства, с целью повышения гибкости и эффективности его деятельности.

Как передает Report со ссылкой на russianemirates.com, фактически речь идет об изменении структуры правительства Объединенных Арабских Эмиратов, которое было анонсировано еще в мае 2020 года.

"Цель структурных изменений – сделать правительство более эффективным и быстрым в части принятия решений, адаптации к изменениям и поиска возможностей в новых исторических условиях", - написал шейх Мухаммед, уточнив, что стране нужно гибкое правительство, которое может обеспечить быстрое достижение результатов для страны.

В числе основных изменений значатся следующие:

50% всех центров государственных услуг будет закрыто, в течение двух лет они превратятся в цифровые порталы;

50% федеральных органов ожидает слияние или вхождение в состав министерств;

Учреждается новое Министерство промышленности и передовых технологий, которое возглавит д-р Султан Аль Джабер;

Министерство энергетики и Министерство инфраструктуры объединяются, единое Министерство энергетики и инфраструктуры будет возглавлять Сухейл Аль Мазруи;

В Министерстве экономики будет три старших министра: Абдалла бен Тук (министр экономики), Ахмед Бельхуль (государственный министр по вопросам бизнеса и малых предприятий); д-р Тани Аль Зеюди (государственный министр по внешней торговле);

Новое Министерство культуры и молодежи возглавит Нура Аль Кааби, Шамма Аль Мазруи станет государственным министром по делам молодежи;

Федеральное управление водоснабжения и электрификации (FEWA), Почта ОАЭ (Emirates Post) и Корпорация транспорта и недвижимости ОАЭ (EREC) войдут в состав Эмиратского инвестиционного управления;

Министр счастья Ухуд Аль Руми получит должность государственного министра по вопросам развития правительства и будущего. Вопросами улучшения качества жизни и повышения уровня счастья займется Министерство развития сообществ;

Омар Аль Алама станет государственным министром по вопросам цифровой экономики и искусственного интеллекта;

Ахмед Аль Мансури назначен главой департамента цифровых услуг правительства и ответственным за создание единого правительственного портала;

Национальный медиа-совет будет поглощен Министерством культуры и молодежи, а новостное агентство WAM будет передано в ведение Министерства по президентским делам;

Ахмед Джума Аль Зааби стал министром по делам Федерального национального совета;

Шейх Нахайян бин Мубарак сохранил пост министра толерантности;

Министр продуктовой безопасности Мариам Аль Мхейри будет работать в составе Министерства по президентским делам.

По словам премьер-министра ОАЭ, новое правительство должно обеспечить быстрейшее восстановление национальной экономики от последствий вспышки коронавируса COVID-19 (среди всех стран мира).

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