В ОАЭ испытали технологию искусственного вызова дождей

Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время из-за испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон.

Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время из-за испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа (Storm Center).

"Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат", - отметил портал. Национальное метеорологическое бюро, в свою очередь, также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары. Синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.

В жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей, в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков. С этой целью в Эмиратах стаи использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений.