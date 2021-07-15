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В ОАЭ испытали технологию искусственного вызова дождей

В ОАЭ испытали технологию искусственного вызова дождей Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время из-за испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон.
Другие страны
15 июля 2021 г. 19:51
В ОАЭ испытали технологию искусственного вызова дождей

Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время из-за испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа (Storm Center).

"Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат", - отметил портал. Национальное метеорологическое бюро, в свою очередь, также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары. Синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.

В жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей, в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков. С этой целью в Эмиратах стаи использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений.

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