В ОАЭ иностранец попал в тюрьму за поцелуй руки коллеги

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Житель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) проведет три месяца в тюрьме после того, как поцеловал руку коллеги.

Как передает Report, об этом сообщает газета GulfNews.

По данным издания, сотрудник иностранной авиакомпании совершил преступление в начале года. Во время прохождения компьютерного теста он поцеловал руку своей коллеги по работе - подданной ОАЭ. Судебное разбирательство продолжалось больше полугода и завершилось признанием вины подсудимого в сексуальном преследовании женщины.

"После отбытия тюремного срока преступник будет депортирован из ОАЭ, - уточнил в интервью газете судья Саиид Салем бен Сарм. - Он еще может подать апелляцию, но шансов избежать справедливого наказания у него практически нет". В прокуратуре подчеркнули, что подсудимый в течение года являлся руководителем эмиратки, и его вина доказана.

В Эмиратах МВД каждый месяц фиксирует десятки подобных случаев. С учетом действующих в стран норм исламского права и культурных традиций любое действие мужчины по отношению к посторонней женщине может попасть под соответствующие статьи уголовного законодательства. Нередки случаи, когда иностранцы попадали в тюрьму за неосторожный взгляд или случайно задев представительницу слабого пола в супермаркете. Подавляющее число таких дел решаются в пользу заявительниц.

Эксперты GulfNews рекомендуют иностранцам и особенно туристам учитывать особенности норм общественного поведения в ОАЭ. Наилучшим вариантом является полное игнорирование представительниц слабого пола. Если общения невозможно избежать, то следует держаться подчеркнуто вежливо и нейтрально, не допускать каких-либо шуток, жестов или других действий, которые могут быть неправильно истолкованы.