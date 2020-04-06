В ОАЭ число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи человек

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Саудовской Аравии и ОАЭ превысило 2,5 и две тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник представители минздрава двух стран.

"За последние 24 часа число заболевших коронавирусом увеличилось на 138 человек - до 2 523, умерли еще четыре человека, общее число умерших составило 38 человек. При этом число выздоровевших составило 551 человек", - отметил представитель минздрава Саудовской Аравии, данные которого приводит министерство в социальной сети Twitter.

В свою очередь, по данным минздрава ОАЭ, число заболевших коронавирусом выросло в Эмиратах на 277 человек, составив 2 076 человек. От осложнений, вызванных этим заболеванием, скончались 11 человек.