В ОАЭ без вести пропал посланник иудейского движения "Хабад"

Посланник иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Коган, проживающий в ОАЭ, пропал без вести.

Посланник иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Коган, проживающий в ОАЭ, пропал без вести.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении разведслужбы "Моссад" и Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля, распространенной канцелярией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным ведомств, Цви Коган, являющийся гражданином Израиля и Молдовы, пропал днем в четверг 21 ноября.

"В связи с его исчезновением и информацией о возможном террористическом акте в стране было начато масштабное расследование. Израильские спецслужбы активно работают над поиском Цви Когана", - заявили в канцелярии.

Отмечается, что СНБ Израиля недавно предупреждал граждан страны "о высокой степени опасности поездок в ОАЭ" и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там.