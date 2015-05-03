​В Нюрнберге полиция эвакуировала 500 человек и-за угрозы взрыва на автостоянке

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Полиция эвакуировала в субботу вечером более 500 человек из театра Тафельхалле недалеко от центра немецкого города Нюрнберг.

Как передает Report, тревога была поднята из-за мужчины, который пригрозил подорвать свой автофургон на близлежащей парковке.

Как сообщила баварская телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk, в настоящее время весь район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. На место прибыл спецназ полиции, бойцы которого ведут переговоры со злоумышленником.