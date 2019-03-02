В Нюрнберге четверо детей погибли при пожаре

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Пять человек, из них четыре ребенка, погибли утром в результате пожара в Нюрнберге (федеральная земля Бавария).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах ФРГ.

"Всего в здании, когда вспыхнул огонь, находились девять человек", - информировали в полиции. Четверых удалось спасти, они госпитализированы.

Среди погибших - младенец и дети в возрасте четырех, пяти и семи лет, а также 34-летняя женщина.

Причины возгорания пока не установлены.

"На настоящий момент у нас нет никаких данных, указывающих на поджог, но мы проверяем все версии", - отметили в полиции.