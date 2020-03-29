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В связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке запущен пилотный проект - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В Нью-Йорке запущен пилотный проект

Nyu-Yorkda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar pilot layihə - VİDEOREPORTAJ

Жителям Нью-Йорка (США) позволили ходить по городским улицам, соблюдая дистанцию.

Как сообщает специальный корреспондент Report, проект реализуется по инициативе муниципалитета Нью-Йорка и городской администрации. 

В рамках проекта приостановлено движение общественного транспорта по центральным магистралям в четырех районах Нью-Йорка, и горожане вышли на улицы, где на протяжении двух недель царило чрезвычайное положение. Бродить по городским улицам жители будут под строгим контролем полиции. Городские власти призвали жителей Нью-Йорка ответственно отнестись к этой инициативе и соблюдать дистанцию, о чем их регулярно оповещают с помощью громкоговорителей. 

Пилотный проект, стартовавший 27 марта, продлится четыре дня с 10: 00 до 19:00. 

Председатель муниципалитета Нью-Йорка Билл Де Блазио отметил, что пилотный проект претворяется в жизнь с учетом жалоб жителей и в то же время в целях разгрузки Центрального парка, куда в последнее время хлынули ньюйоркцы. 

Специальный корреспондент Report побывала в Центральном парке, расположенном между 28-й и 34-й авеню, и побеседовала с местными жителями, выбравшимися на свежий воздух. 

Этнический турок Юсиф Неджати счел проект весьма успешным и высказал важность претворения в жизнь столь благих инициатив и в других странах, в том числе в Турции и Азербайджане. 

В целом, местные жители довольны пилотным проектом. Они сошлись во мнении, что прогулки в солнечную погоду благотворно скажутся на людях, измученных волнениями минувших дней. 

Отметим, что Нью-Йорк является крупнейшим городом США с 20-миллионным населением, и считается эпицентром коронавирусной пандемии в стране. 

Автор: Вюсаля Аббасова

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