​В Нью-Йорке замедлился рост числа заражений COVID-19

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 226, за день до этого это умерли 280 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.
По данным губернатора, общее число госпитализированных снижается - 9 647, тогда как накануне их было более 9 700.
"К сожалению, за сутки скончались еще 226 ньюйоркцев", - сказал Куомо.
По данным властей, всего в штате умерли 19 189 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.