​В Нью-Йорке замедлился рост числа заражений COVID-19

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 226, за день до этого это умерли 280 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

По данным губернатора, общее число госпитализированных снижается - 9 647, тогда как накануне их было более 9 700.

"К сожалению, за сутки скончались еще 226 ньюйоркцев", - сказал Куомо.

По данным властей, всего в штате умерли 19 189 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.