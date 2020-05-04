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В Нью-Йорке замедлился рост числа заражений COVID-19

​В Нью-Йорке замедлился рост числа заражений COVID-19

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 226, за день до этого это умерли 280 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

По данным губернатора, общее число госпитализированных снижается - 9 647, тогда как накануне их было более 9 700

"К сожалению, за сутки скончались еще 226 ньюйоркцев", - сказал Куомо.

По данным властей, всего в штате умерли 19 189 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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