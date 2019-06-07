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В Нью-Йорке задержали мужчину, пытавшегося устроить взрыв на Таймс-сквер

​В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку взрыва на Таймс-сквер
© ru.publika.md

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал CBS.

Как сообщил источник в полиции, подозреваемый был взят под стражу совместными усилиями ФБР и полиции города. Мужчина покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на Таймс-сквер. Сотрудники полиции задержали подозреваемого во время покупки оружия.

Полиция не сообщила имя подозреваемого, однако известно, что в ближайшее время он предстанет перед судом в нью-йоркском Бруклине. По информации полиции, мужчина действовал в одиночку, других угроз взрывов в городе нет.

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