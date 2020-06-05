​В Нью-Йорке за сутки арестовали почти 300 человек

Около 300 участников акций протеста арестованы за минувшие сутки в Нью-Йорке, при этом число арестов каждый день снижается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом 4 июня заявил начальник нью-йоркской полиции Дермот Шиа на пресс-конференции в штаб-квартире полиции. Трансляцию его выступления вел телеканал NY1.

"Протесты начались в минувший четверг и продолжались в пятницу, субботу и воскресенье, - отметил он. - Но в последние три ночи мы наблюдали снижение числа арестов с примерно 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью - до примерно 300. Аресты применяются к тем, кто совершает акты насилия, занимается мародерством или нападает на полицейских". Глава нью-йоркской полиции, в частности, сослался на случаи, когда участники акций протеста наполняли цементом бутылки из-под воды и швыряли их в полицейских.

Начальник полиции пообещал провести тщательное расследование обвинений в том, что некоторые его подчиненные превышали свои полномочия. "Я знаю, что большинство моих сотрудников действовали крайне профессионально и сдержанно при самых трудных обстоятельствах, - заявил Дермот Шиа. - Но могли быть несколько случаев, которые сейчас расследуются, и расследование этих инцидентов идет без проволочек. Могу сказать, что нескольким полицейским может грозить увольнение".