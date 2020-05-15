​В Нью-Йорке за день зафиксировано 157 смертей от коронавируса

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 157, за день до этого скончались 166 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, это следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Число потерянных жизней снижается, но все еще ужасно – 157. Если вы посмотрите, где мы сейчас, то увидите, там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

Согласно приведенным Куомо данным, 11 мая скончались 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 22 170 человек.