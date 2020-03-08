В Нью-Йорке выросло число заболевших коронавирусом - ФОТО

В городе Нью-Йорк (США) стремительно растет количество зараженных коронавирусом.

Как передает местное бюро Report, в течение дня число заразившихся увеличилось вдвое - до 76 человек.

По этой причине в городе объявлено чрезвычайное положение. Опустели рестораны, кафе и развлекательные центры.

Губернатор города Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к населению по поводу стремительного роста заболеваемости коронавирусом, попросив соблюдать правила гигиены для защиты, а также не выходить из дома без крайней необходимости.

Сегодня на улицах города и в общественном транспорте крайне мало людей. В связи с коронавирусом многие заведения и организации прекратили работу.

В Нью-Йорке, а также штатах Вашингтон, Флорида и Калифорния выявлены в общей сложности 377 случаев заражения.

Напомним, что коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время случаи заражения зафиксированы в 99 странах.