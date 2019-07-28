Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке выросло до 11 человек, есть погибший - ВИДЕО

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке.

Как передаёт Report, об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Все они были доставлены в больницу.

Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.

В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили брошенное им оружие.

*** 09:26

В районе Бруклин в Нью-Йорке произошла стрельба.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом информирует CBS New York.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали по меньшей мере шесть человек.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.