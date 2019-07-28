Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке выросло до 11 человек, есть погибший - ВИДЕО

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке.
Как передаёт Report, об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о шести пострадавших. Все они были доставлены в больницу.
Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.
В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили брошенное им оружие.
*** 09:26
В районе Бруклин в Нью-Йорке произошла стрельба.
Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом информирует CBS New York.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали по меньшей мере шесть человек.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.
Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.
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