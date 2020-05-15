В Нью-Йорке снизился уровень смертности от коронавируса

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк снижается, за прошедшие сутки скончались 132 человека, за день до этого умерли 157 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

"Число потерянных жизней снижается, их за сегодняшние сутки - 132", - сказал Куомо.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

По приведенным Куомо данным, в худшие дни в штате за сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22 170 человек.