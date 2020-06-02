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В Нью-Йорке протестующие грабят магазины

​В Нью-Йорке протестующие грабят магазины

Мирные дневные протесты в память о Джордже Флойде в центре Нью-Йорка переросли в массовые грабежи. Мародеры почти беспрепятственно выносят товары из магазинов, полиция не успевает их остановить.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, поначалу мирное шествие трансформировалось в агрессивный бунт.

"Мы столько дней протестовали со времен Мартина Лютера Кинга, и условия несколько улучшились, но мы все еще не там, где хотели бы быть. Даже несмотря на то, что люди говорят, что беспорядки - это плохо, они привлекают внимание к проблемам", - сказала женщина по имени Дениз Крофорд.

По ее мнению, полицейского, "который прижал коленом Флойда", надо было арестовать на месте.

"Я требую следующее: если у вас есть полицейские-расисты, которые демонстрируют такое поведение, их нужно увольнять сразу же, на месте. Им должна быть закрыта дорога на любую государственную должность", - говорит Крофорд. 

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