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В Нью-Йорке повреждена статуя "Атакующий бык" - ФОТО

В Нью-Йорке повреждена статуя "Атакующий бык"

В крупнейшем мегаполисе в мире Нью-Йорке повреждена знаменитая статуя "Атакующий бык" на знаменитой Уолл-стрит. Как передаёт Report со ссылкой на телекомпанию ABC, акт вандализма осуществил 42-летний житель штата Техас Тевон Варлак.

Его задержали по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов финансового мира. По данным правоохранителей, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка. 

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