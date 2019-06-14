В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний, на фоне эпидемии кори в США, следует из заявления, опубликованного на сайте губернатора, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Наука дает предельно ясное понимание: прививки безопасны, эффективны и лучше всего защищают наших детей. Администрация (штата – ред.) предприняла агрессивные шаги для сдерживания эпидемии кори, однако с учетом её масштаба, необходимы дополнительные меры, чтобы положить конец кризису", - заявил Куомо.

"Хотя я и понимаю и уважаю свободу вероисповедания, наша главная задача – защитить здоровье населения", - добавил он.

США переживает худшую эпидемию кори за более чем 25 лет, с начала этого года в стране зафиксировано более тысячи случаев заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заболевания корью в мире в 2019 году по сравнению с прошлым годом выросло на 300%.