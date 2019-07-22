В Нью-Йорке около 33 тыс. потребителей в жару отключены от энергоснабжения

Подача электроэнергии прекращена приблизительно 33 тыс. потребителям в городе Нью-Йорк из-за резко возросшей нагрузки на энергосистему во время жары.

Как передаёт Report, об этом сообщила на своем сайте энергетическая компания Con Edison, отвечающая за электроснабжение мегаполиса.

"Ввиду жары около 33 тысяч потребителей в (нью-йоркском районе) Бруклине отключены для проведения ремонтных работ. Энергоснабжение будет восстановлено сегодня - завтра", - предупредила компания. Согласно ее Twitter, аналогичная ситуация сложилась в субботу в районах нью-йоркского Куинса, где численность потребителей электроэнергии достигает 36 тысяч.

Con Edison и власти мегаполиса неоднократно рекомендовали населению снизить потребление электроэнергии, в том числе путем перевода термостатов на отметку 25,6 градуса. Однако жители стараются спастись от пекла дома и включают на полную мощность кондиционеры и вентиляторы, что приводит к плачевным результатам. Столбики термометра в Нью-Йорке в воскресенье достигли 36 градусов Цельсия, а в понедельник, согласно прогнозу, поднимутся до 38 градусов.

В Нью-Йорке открыто около 500 центров, предназначенных для отдыха изнывающих от зноя людей. Бассейны общественного пользования работают на два часа дольше. В мегаполисе из предосторожности отменены ряд мероприятий, в том числе ежегодное соревнование по триатлону.