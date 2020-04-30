В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел - ФОТО

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине.

Как передает Report со ссылкой на газету New York Times, полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени после того, как многие жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.

По данным газеты, остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.

Один чиновник сообщил газете, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Полиция ведет расследование по этому делу.

Отметим, что Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.